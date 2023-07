Há quase duas décadas a integrar elencos de novelas da Globo, Ricardo Pereira acaba de entrar numa nova fase da sua carreira - assinou contrato com a Netflix para assumir as funções de ator, produtor e realizador. O ator, de 43 anos, que vive entre o Brasil e Portugal, esteve recentemente em Lisboa e marcou encontro com a SÁBADO Viajante, na Ericeira, onde falou de viagens. Diz que faz mais de 100 voos por ano, conhece cerca de 50 países e a Austrália é o próximo destino a visitar, com a família.