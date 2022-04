Modelo, atriz, relações-públicas, viajante inveterada, passou dois meses e meio na América do Sul. Sentiu de perto um terramoto, trabalhou num refúgio para animais na Amazónia, dá graças a Deus por não ter trazido filhos a este mundo e confessa que a monotonia dá cabo dela. O camaleão da moda portuguesa despe-se de preconceitos.

Sofia Aparício: "Sou muito mais livre a viajar do que aqui. E muito mais feliz"



Que viagem foi esta pela América do Sul?

Durou dois meses e meio. Não planeio muito, gosto de ir à descoberta. Viajo da mesma maneira desde os meus 20 e tal anos, a diferença é que não havia redes sociais e não se partilhavam as coisas. Viajo quase sempre sozinha, mas nesta viagem comecei com dois amigos e eles, entretanto, regressaram e eu continuei, tinha mais tempo.