São Tomé e Príncipe: Voluntariado e ecoturismo no paraíso

O projeto "Bamu Non?" ("Vamos?" em português) é inovador em São Tomé e Príncipe. A ideia passa por levar viajantes a ter a experiência de voluntariado no país, aliando o Ecoturismo à aventura, ao contacto com as comunidades locais e ao aproveitamento de tudo o que este arquipélago mágico tem para oferecer.

Hamilton Costa tem 44 anos, é natural da Roça Santa Catarina, em São Tomé e Príncipe, e vive em Viseu desde os 5 anos. É um apaixonado pelo seu país, viaja para lá regularmente desde 2006 e, nas suas viagens, começou por levar algumas ofertas para familiares e amigos. Depois passou para a fase de enviar caixotes e, em 2015, rendeu-se aos contentores marítimos. Criou a associação Ajudar a Amparar os Príncipes de África e, anualmente, lá segue para este arquipélago africano um contentor com material escolar, alimentos, vestuário, brinquedos, artigos de primeiros-socorros e higiene pessoal.