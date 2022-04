Leve a prancha de surf para Ásia, África e Médio Oriente

Sair de Lisboa ou do Porto com a Turkish Airlines (turkishairlines.com) para ir surfar pelo mundo tem uma vantagem: não pagar o transporte da prancha de surf. A medida vai continuar até 31 de dezembro de 2022 e visa desafiar os viajantes a procurar paragens exóticas. Entre os destinos eleitos pela companhia aérea turca estão Colombo (Sri Lanka), Malé (Maldivas). Jacarta (Indonésia). Telavive (Israel), Cidade do Cabo (África do Sul) e Maurícia.