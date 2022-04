De Sydney à Grande Barreira de Coral, na costa leste da Austrália, com desvio até à zona central do país para visitar o Uluru e ida ao Sul até Melbourne. Um portfolio de Marisa Cardoso.

Austrália. Do outro lado do mundo

A maior parte do percurso nesta viagem pela ilha-continente foi feito em carrinha alugada, com voos pelo meio para percorrer as distâncias mais longas. Ao redor de Sydney, deu-se a descoberta das praias de Bondi, Tamarama e Bronte, além de Watsons Bay, a mais antiga aldeia de pescadores da Austrália.