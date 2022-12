O Grande Hotel dos Sete Mares

Voámos até ao Qatar para conhecer o maior cruzeiro de sempre da MSC - uma verdadeira cidade itinerante - que passa uma temporada no Golfo Pérsico antes de seguir para o Mediterrâneo

Pela primeira vez a visitar o Qatar, esforçamo-nos por processar em tempo real o que nos passa diante dos olhos enquanto percorremos as avenidas de Doha, a capital e principal centro urbano: as luzes brilhantes, os imponentes edifícios e a refinada arquitetura são muito para absorver de uma assentada. Há apenas 20 anos, a grande maioria do que nos rodeia era deserto, mas o desenvolvimento, impulsionado pela abundância de combustíveis fósseis, move-se aqui a outra velocidade.