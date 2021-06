O outro hemisfério

Quando relembro o cenário é como se olhasse à volta: um piloto da RAF em fim de comissão de serviço, que era casado com Polly, que por sua vez era irmã de Steve. Steve era o dono do Bellevue Hotel, que entretanto encerrou (soube disso há pouco tempo) mas que fora já um dos mais bonitos hotéis de Belize City, antes dos Radisson e dos Best Western.



Polly era uma enorme ruiva que na verdade dirigia o hotel, a cozinha e o pessoal – e tinha tempo para beber cerveja no bairro velho. Havia também, pelas minhas notas, um nova-iorquino que há dois meses saíra para comprar pão e nunca mais voltara a casa, razão por que a sua filha estava ali, no pátio do Bellevue, a tentar convencê-lo a regressar porque a mãe continuava inconsolável. Havia também um canadiano de Vancouver que viera para o Belize a fim de montar um site de apostas e dedicar-se à caça submarina. Estavam muito cúmplices, ele e a filha do nova-iorquino, que viera no dia anterior. Haveria romance.







Annemarie, que era prima em grau variável de um cantor de reggae que fazia um extraordinário sucesso em Inglaterra, era a chefe do restaurante, um conjunto de seis mesas ao ar livre mais seis numa sala onde raramente havia comensais, a não ser em dias de chuva ou na sequência dos furacões que destruíam as casas de madeira de Belize City, o que tinha acontecido três meses antes de eu chegar. Uma das zonas mais atingidas era sempre o bairro onde ficava o Lily Rose Cafe & Patio, o restaurante onde River Phoenix ia jantar ou, diz-se, onde Francis Ford Coppola tomou a decisão de finalmente abrir um hotel no meio da floresta, numa colina de onde se viam os recifes de coral e de onde os turistas americanos partiam para passeios até Xunantunich, El Caracol ou Altún Ha, ruínas maias que, à distância, rivalizam com as de Chichén Itzá ou Palenque.