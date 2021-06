Flutuando sobre coqueiros

Quando a chuvada impiedosa nos obrigou a diminuir a velocidade para o aeroporto, receei perder o avião. Nada disso, o avião é que nos perdeu a nós.



No aeroporto de Legazpi, acumulavam-se pessoas a tentarem despachar a sua bagagem devido aos voos atrasados, mas não havia ansiedade no ar, nas Filipinas a calma é endémica. Então chegou o anúncio sem apelo nem agravo: o nosso voo fora cancelado e a próxima oportunidade para chegar a Manila por ar (confirmando-se a melhoria do tempo) só dali a 24 horas. Nesse momento percebi porque os tufões são reis e senhores destas 7.641 ilhas.



O problema é que, para este grupo de 20 portugueses (eu guiava uma viagem às Filipinas durante 16 dias), o cancelamento do voo interno implicava perder o voo internacional de Manila para a Europa.