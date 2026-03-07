Vencedor do Festival da Canção e possível representante de Portugal na Eurovisão escolhido hoje

Sábado – Pense por si

Dez temas disputam esta sábado a final do Festival da Canção 2026, cujo vencedor deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio na Áustria, e no qual irão participar 35 países.

Apresentação do Festival da Canção 2026
Apresentação do Festival da Canção 2026 Pedro Pina/RTP

As dez canções em competição são, por ordem de apresentação: "Rosa" (tema composto e interpretado por Bandidos do Cante), "Canção do querer" (tema composto por Cristina Branco e interpretado por João Ribeiro), "Dá-me a tua mão" (André Amaro), "Doce Ilusão" (Gonçalo Gomes), "Chuva" (Marquise), "Sprint" (EVAYA), "Disposto a tudo" (Sandrino), "Fumo" (Nunca Mates o Mandarim), "Não tem fim" (Rita Dias/Silvana Peres) e "Jurei" (Dinis Mota).

A final de hoje, à semelhança das semifinais, acontece nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, o que permite que haja um palco maior e uma plateia com público, com capacidade para cerca de 500 pessoas.

Tal como as semifinais, a final será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional, RTP África e RTP Play.

Os temas que competem hoje foram escolhidos em duas semifinais, que se realizaram nos dias 21 e 28 de fevereiro.

O vencedor de hoje será escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.

Em caso de empate, prevalece a escolha do público.

As votações estão abertas desde segunda-feira e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis nas contas do Festival da Canção nas redes sociais.

O tema vencedor deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.

No entanto tal poderá não acontecer, tendo em conta que a maioria dos participantes anunciou em dezembro a recusa em representar Portugal na Eurovisão, caso vençam o Festival da Canção, em protesto contra a participação de Israel no concurso.

Desses, sete chegaram à final: Cristina Branco, Beatriz Bronze (EVAYA), Rita Dias, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes e os músicos que integram os Marquise e Nunca Mates o Mandarim.

Os Bandidos do Cante, numa publicação nas redes sociais, referiram que, "se um dia o público e o júri entenderem" que a canção que apresentarem "deve vencer", irão "representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade".

André Amaro e Sandrino não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

As semifinais do 70.º Festival Eurovisão da Canção estão marcadas para 12 e 14 de maio e a final para 16 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretada por JJ, numa edição em que Portugal conseguiu o 21.º lugar, com "Deslocado" dos NAPA.

Este ano serão 35 os países a competir na Eurovisão, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

