Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Somos imunes à básica estratégia de dividir para reinar. Estamos unidos na defesa dos nossos direitos, do jornalismo e da democracia", refere um comunicado.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Trabalhadores do Global Media Group avançam para greve no dia 10 de janeiro

As redações do Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Diário de Notícias, detidas pelo Global Media Group (GMG), aprovaram a realização de uma greve a 10 de janeiro, segundo um comunicado conjunto enviado à Lusa.





"As redações de Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Diário de Notícias, títulos do Global Media Group, aprovaram, unanimemente, a realização de uma greve para o dia 10 de janeiro de 2024", lê-se na nota."Somos imunes à básica estratégia de dividir para reinar. A luta de cada um de nós é a luta de todos. Estamos unidos na defesa dos nossos direitos, do jornalismo e da democracia", remata o comunicado, assinado pelos delegados sindicais.