Torres Vedras. Cortou sobreiros sem autorização e arrisca multa de 150 mil euros

Lusa Há 37 minutos

No dia 23 de junho, elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras detetaram que estavam a ser arrancados vários sobreiros com maquinaria agrícola industrial no concelho de Torres Vedras.