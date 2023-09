Pedro Carvalho quer ficar na história das artes marciais

Chamam-lhe The Game, nasceu na pobreza e o pai abandonou-o aos 3 meses. Hoje tem um nome tatuado na perna, o da mãe. O português, o mais bem cotado em Mixed Martial Arts (MMA), vai ter um combate decisivo este sábado, dia 23. O objetivo: “Ser número 1 do ranking e campeão do mundo”.