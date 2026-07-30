TAP: Governo avança que propostas apontam para valorização acima do expectável

"É a primeira vez que as grandes companhias da Europa mostram interesse", disse Montenegro.

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O primeiro-ministro congratulou-se esta quinta-feira com o facto de o processo de privatização da TAP ter mobilizado pela primeira vez as maiores companhias aéreas da Europa, adiantando que as propostas apresentadas apontam para uma valorização acima do expectável.



Privatização da TAP mobilizou as maiores companhias aéreas da Europa DR

"Não é a primeira vez que há um processo de privatização daquele capital. Não é a primeira vez que se inicia um caminho de maximização do potencial da TAP. Mas é a primeira vez que as grandes companhias da Europa mostram interesse. Das três maiores, duas materializaram esse interesse", disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro falava durante a apresentação pública da conclusão do projeto REPower Chemicals, da Bondalti, para descarbonização das unidades da empresa no Complexo Químico de Estarreja, no distrito de Aveiro.

Na quarta-feira, a Air France-KLM e a Lufthansa entregaram, no último dia do prazo, propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória.

Montenegro remeteu para mais tarde a divulgação e a apreciação das respetivas propostas, mas adiantou que "todos os indicadores apontam numa direção de valorização acima daquilo que era expectável do potencial da companhia".

Disse ainda que a integração da empresa em qualquer uma das companhias candidatas vai "exponenciar aquilo que é o objeto e o desempenho da TAP".