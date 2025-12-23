Bolsonaro vai ser operado a uma hérnia no dia de Natal

O Supremo Tribunal Federal autorizou o internamento de Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro, que se encontra a cumprir uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, vai ser internado esta quarta-feira para iniciar a preparação para uma cirurgia a uma hérnia inguinal bilateral, agendada para quinta-feira, 25 de dezembro.



Jair Bolsonaro AP

Segundo a Globo, o internamento foi autorizado esta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de tratar não só a hérnia, mas também "crises de soluço". Apenas a esposa de Bolsonaro está autorizada a acompanhar o marido durante o procedimento, enquanto que os filhos podem visitá-lo como "acompanhantes secundários".

A cirurgia não foi classificada como urgente, mas uma avaliação prévia, levada a cabo pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, sugeriu que o tratamento fosse realizado "o mais brevemente possível", para evitar agravamento, principalmente devido ao "aumento da pressão intra-abdominal decorrente dos soluços e da tosse crónica".

Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliária, encontra-se em prisão preventiva desde 22 de novembro, após ter queimado a pulseira eletrónica com um "ferro quente".