Roland Garros: Jaime Faria junta-se a Nuno Borges no quadro principal

Jaime Faria, de 22 anos, vai disputar o torneio francês pela segunda vez, depois de se ter estreado na edição de 2025, na qual foi eliminado na primeira ronda pelo norte-americano Jenson Brooksby.

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O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta quinta-feira para o quadro principal de Roland Garros, ao vencer em dois sets o austríaco Lukas Neumayer, na terceira ronda de qualificação para o segundo torneio do Grand Slam de 2026.



Jaime Faria qualifica-se para o Roland Garros AP

Jaime Faria, 117.º classificado do ranking mundial e 10.º cabeça de série do torneio de qualificação, impôs-se a Neumayer, 188.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (11-9), após uma hora e 58 minutos de confronto no 'court' em terra batida.

O tenista português, que tinha afastado o búlgaro Grigor Dimitrov na primeira eliminatória do 'qualifying' e o norte-americano Colton Smith na segunda, junta-se ao compatriota Nuno Borges, número um português, que ocupa o 50.º lugar no ranking mundial e teve entrada direta no quadro principal.

Jaime Faria, de 22 anos, vai disputar o torneio francês pela segunda vez, depois de se ter estreado na edição de 2025, na qual foi eliminado na primeira ronda pelo norte-americano Jenson Brooksby, em quatro sets, pelos parciais de 1-6, 6-3, 3-6 e 2-6.

Ao contrário do número dois nacional, os compatriotas Frederico Silva e Henrique Rocha falharam o apuramento para o quadro principal do 'major' parisiense, tendo sido eliminados, respetivamente, pelo argentino Federico Gómez, na ronda inaugural, e pelo croata Borna Gojo, na segunda.