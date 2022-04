PSP deteve adepto que invadiu relvado no jogo Vitória de Guimarães-FC Porto

A PSP deteve o homem, de 43 anos, que invadiu o relvado do estádio do Vitória de Guimarães durante a partida com o FC do Porto, realizada no domingo, anunciou hoje o Comando Distrital da PSP de Braga.







Em comunicado, este comando refere que deteve "um cidadão, de 43 anos, por invasão do recinto da área de espetáculo desportivo, durante o jogo de futebol entre as equipas Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto", a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Braga acrescentou que o detido vai ser hoje presente a um juiz de instrução criminal para aplicação das medidas de coação.O adepto apareceu no relvado ao minuto 90+4, quando o jogo estava parado e os jogadores se concentravam numa área próxima do banco de suplentes do Vitória de Guimarães, e, primeiro, tentou rasteirar Rochinha, acertando com o pé no jogador, dirigindo-se depois a Geny Catamo, tentando pontapear o avançado.Na sequência da ocorrência, gerou-se alguma confusão em torno do espetador, que foi retirado do relvado por elementos da empresa de segurança privada ligada à organização do jogo.A PSP de Braga refere ainda no comunicado que, no âmbito do policiamento efetuado durante este jogo de futebol, deteve outro homem, de 25 anos, e uma mulher, de 29 anos, "por agressão a polícias".Estes dois detidos foram notificados para comparecerem em tribunal em 21 de abril.O FC Porto venceu na deslocação a Guimarães por 1-0 e manteve a vantagem de seis pontos em relação ao campeão Sporting, segundo classificado do campeonato, numa altura em que faltam apenas cinco jornadas acabar a competição.