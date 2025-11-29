Sábado – Pense por si

Música

Conan Osiris de volta aos palcos em 2026: "Tenho saudades vossas"

O músico tem estado mais recatado desde 2019, ano em que venceu o Festival da Canção.

Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
Conan Osiris de volta aos palcos em 2026: 'Tenho saudades vossas'
Diogo Barreto 29 de novembro de 2025 às 17:02
Conan Osiris durante o seu concerto no Coliseu
Conan Osiris durante o seu concerto no Coliseu Marisa Cardoso

Conan Osiris, o músico que causou uma disrupção no panorama musical português em 2017 com o seu segundo disco, ADORO BOLOS, vai voltar a atuar ao vivo. O concerto de regresso do músico que chegou a representar Portugal na Eurovisão está marcado para a Casa da Música, no Porto, a 11 de janeiro de 2026, confirmou esta tarde a agência Ao Sul do Mundo.

O espetáculo de Conan Osiris está integrado no programa “Raízes e Ressonâncias” e os bilhetes serão colocados à venda em breve.

Num breve texto publicado nas stories do Instagram, Conan Osiris escreve: "Tenho saudades vossas, ninguém sabe o que vai acontecer em 2026. Muito menos eu. Mas quer-vos bem. Venham. Vamos gritar. Eventualmente estaremos vivos. Raízes sem água secam. Raízes afogadas apodrecem. Tenho saudades vossas".

Em 2014 o músico lançou o EP SILK que continha uma poderosa homenagem a Amália Rodrigues - intitulada "AMALIA" - e dois anos depois chegava o disco MUSICA, NORMAL. Mas foi em 2017 que chegou a um público maior com ADORO BOLOS, à força de canções como "Borrego", "Titanique" ou ou "Celulitite". Em 2019, foi o vencedor do Festival da Canção de 2019 com o tema "Telemóveis". Desde então gravou duetos com Ana Moura, Nuno Ribeiro, Expresso Transatlântico, Filipe Sambado, Scúru Fitchádu ou João Maia Ferreira, escrevendo também letras para canções de Rita Vian ou Sérgio Onze. 

Há dois meses lançou a canção "Moleirinha", com os Kareuts, Isabel Silvestre, Júlio Pereira e as Vozes de Manhouce.

Artigos Relacionados
Tópicos Música Conan Osiris Portugal Manhouce Porto Casa da Música Eurovisão
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Conan Osiris de volta aos palcos em 2026: "Tenho saudades vossas"