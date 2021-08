Miguel Oliveira sofreu queda nos treinos livres do GP da Estíria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) teve de passar esta setxa-feira pelo centro médico do circuito Red Bull Ring de Spielberg depois de uma queda sofrida no traçado austríaco, que domingo recebe a 10.ª prova do Mundial de MotoGP.







Miguel Oliveira Lusa

O piloto luso terminou a primeira sessão de treinos livres com o 15.º tempo, a 1,433 segundos do mais rápido da jornada, o japonês Takaaki Nakagami (Honda).Numa altura em que abriu o acelerador da sua KTM, na passagem pela curva três, a RC16 derrapou com a roda traseira e atirou com o piloto português ao ar, que ficou sentado na escapatória, queixoso.Segundo revelou à agência Lusa a assessoria de imprensa da KTM, Miguel Oliveira "não sofreu qualquer fratura", tendo ficado apenas dorido da queda.Com as previsões meteorológicas a indicarem possibilidade de mau tempo ao longo do fim de semana, especialmente no domingo de corrida, os pilotos estão avisados para tentarem estar o mais à frente possível nas sessões de treinos livres, de forma a entrarem diretamente na segunda fase da qualificação (Q2), para a qual se apuram diretamente os dez mais rápidos dos treinos livres.Nota ainda para o 10.º lugar do espanhol Dani Pedrosa (KTM), que regressa à competição nesta prova como convidado, três anos depois de ter terminado a carreira.O GP da Estíria de MotoGP é a 10.ª prova da temporada.Miguel Oliveira chega a esta ronda, que marca o início da segunda metade da temporada, na sétima posição do campeonato, com 85 pontos, a 71 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).