Marcelo lembra Sampaio nas Nações Unidas e reitera apoio às prioridades de Guterres

O Presidente da República referiu que Portugal é um "país campeão" na aplicação do Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou esta terça-feira nas Nações Unidas o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu no dia 10 deste mês, aos 81 anos, pela sua atividade no acolhimento de refugiados.







Timothy A. Clary/Pool via REUTERS

Logo na sua intervenção na 76.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o "total apoio" de Portugal às prioridades de António Guterres como secretário-geral desta organização.Mais à frente, o chefe de Estado lembrou Jorge Sampaio, enaltecendo a sua "corajosa iniciativa" de criar, em 2013, a Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios, "alargada depois a refugiados afegãos", a que presidiu até ao fim da sua vida.O Presidente da República referiu que Portugal é um "país campeão" na aplicação do Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas.Dirigindo-se a Guterres, felicitou-o "exemplar primeiro mandato" e manifestou apoio integral ao "Apelo ao cessar fogo global", lançado no início da pandemia de covid-19, em março de 2020, ao processo de reforma das Nações Unidas, à "Chamada global à ação pelos direitos humanos", de fevereiro de 2020."Tal como apoio as prioridades escolhidas, numas Nações Unidas 2.0, numa agenda centrada nas pessoas, respondendo à pandemia, alcançando a paz e a segurança internacionais, galvanizando a ação climática, atingindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nesta Década de Ação, assegurando a centralidade dos direitos humanos, promovendo a igualdade de género, e equacionando os desafios da transformação digital", acrescentou.