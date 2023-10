Mais de 120 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Aljezur

Mais de 120 operacionais, apoiados por cinco meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou hoje à tarde numa zona de mato, em Monte Novo, no concelho de Aljezur, no Algarve, informa o portal Prociv da Proteção Civil.





De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo deflagrou pelas 16:32, em Monte Novo, freguesia da Bordeira, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.De acordo com os dados disponibilizados às 17:30, estão mobilizados para o combate às chamas 125 operacionais, apoiados por 32 veículos e cinco meios aéreos.