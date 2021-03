MAI diz que há uma "significativa redução da circulação" desde sexta-feira

O ministro da Administração Interna disse hoje que se tem registado "uma significativa redução da circulação" automóvel desde sexta-feira e "um cumprimento generalizado" das regras do estado de emergência devido à pandemia.







JOÃO RELVAS/LUSA

"Tem-se registado, desde sexta-feira, uma significativa redução de circulação e um cumprimento generalizado pelos cidadãos daquilo que são as regras decorrentes do período de estado de emergência", afirmou Eduardo Cabrita, na conferência de imprensa de apresentação dos dados gerais do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020.O ministro foi questionado sobre as medidas restritivas durante este período da Páscoa, nomeadamente a proibição de circulação entre concelhos desde sexta-feira e até ao dia 05 de abril.O governante reiterou a importância do cumprimento das medidas para que o plano de desconfinamento seja concretizado."Temos hoje os resultados mais baixos de contágio de toda a União Europeia, o que prova que as medidas adotadas nos últimos dois meses estão a produzir bons resultados, que se traduzem no aliviar da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas temos de prosseguir e consolidar estes resultados e está na mão de todos que a próxima semana seja marcada pelo cumprimento", disse.Em Portugal, morreram 16.845 pessoas dos 821.104 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.Portugal está em estado de emergência até 15 de abril.