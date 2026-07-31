Incêndios: Reforço de meios aéreos para frente Mirandela e Vinhais

A frente entre Vinhais e Mirandela, já no distrito de Bragança, representa o maior risco.

O comandante regional do Norte anunciou um reforço de meios aéreos ao final da tarde desta sexta-feira no combate ao incêndio que começou terça-feira em Valpaços e tem uma frente que causa maior preocupação entre Mirandela e Vinhais.



Incêndio consome área florestal em três concelhos PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

"Agora estamos com empenhamento de meios aéreos para fazer um reforço ao final do dia, com as equipas no terreno, para tentar dar uma melhoria aquela situação", afirmou o comandante regional do Norte da Proteção Civil, Albano Teixeira.

Num ponto de situação feito depois das 19:00, no posto de comando de Vilarandelo, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, o responsável disse que a frente entre Vinhais e Mirandela, já no distrito de Bragança, é aquela que está com maior atividade.

"Temos tido um trabalho árduo, dificultado pela orografia, pelas condições do vento que lá se fazem sentir e particularmente com as encostas que são tipo escarpas e há dificuldades de conseguirmos colocar meios", salientou o responsável, que apontou ainda às projeções que se verificam no terreno.

No terreno estão cerca de 980 operacionais, 333 viaturas e sete meios aéreos.

"Vamos fazer um empenhamento forte para tentar abrandar o que lá está e obviamente continuar o trabalho", acrescentou, referindo que o fogo lavra em zona de mato, floresta e de campos agrícolas, áreas em que a vegetação está seca e uma "simples projeção" pode propagar o incêndio.

Ao final da tarde, segundo Albano Teixeira, não havia aldeias em risco.

Com o período da noite e a descida das temperaturas e o aumento da humidade, Albano Teixeira tem a expectativa de que haja "boas notícias" e o incêndio seja controlado, referindo que, serão também refrescadas as equipas.

A zona que causa mais preocupações é em Torre Dona Chama.

O comandante explicou que os operacionais têm conseguido segurar o fogo na zona da estrada nacional EN 103, evitando assim que ele volte à zona de Rebordelo.

Segundo o comandante, a frente em Valpaços está completamente consolidada, embora se tenham verificado algumas reativações durante a tarde que foram controlada pelas equipas no terreno durante o período de maior esforço entre as 11:00 e as 18:00.

O comandante fez ainda questão de destacar o trabalho de todos os operacionais envolvidos.

"Tem sido um trabalho de um compromisso e de uma missão que merece o reconhecimento de todos nós, porque apesar do esforços destes dias neste grande incêndio continuam com um grande dedicação e empenho para que ele seja resolvido", frisou.

O presidente da Câmara de Valpaços, Jorge Mata Pires, já disse que o incêndio atingiu cerca de 16 mil hectares, 10 mil dos quais no seu concelho, estendendo-se ainda aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.