Incêndio em Ourém mobiliza 314 bombeiros e 10 aviões

Três centenas de operacionais, apoiados por 77 veículos e 10 meios aéreos, estavam a combater, pelas 17:10, um incêndio que deflagrou esta tarde no concelho de Ourém, não existindo habitações em risco, disse à Lusa fonte da proteção civil.







Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém explicou o fogo deflagrou pelas 15:25 na localidade de Casal do Ribeiro, na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos."Neste momento o incêndio lavra com uma frente ativa e com diversas projeções. Não existe, para já, o registo de habitações em risco. Tivemos dois assistidos, civis, mas por ansiedade", acrescentou a mesma fonte.