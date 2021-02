Hospital de Braga já recebeu primeiro doente do Amadora-Sintra

O Hospital de Braga recebeu hoje o primeiro doente covid-19 transferido do hospital Amadora-Sintra para vaga em enfermaria, sendo "expectável" que possa receber mais nos próximos dias, revelou a administração.







edifício do Hospital de Braga Paulo Duarte / Jornal de Negocios

Em comunicado, o Hospital de Braga refere que a "disponibilidade imediata" para acolher doentes covid-19 provenientes de outros hospitais do país "surge pelo dever de trabalho em rede e de interajuda entre as instituições"."Sempre que a capacidade instalada o permitir, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos, o Hospital de Braga encontrar-se-á totalmente disponível para continuar a receber estes doentes", acrescenta.Até à data, para além da população da sua área de influência direta e indireta, o Hospital de Braga já acolheu, também durante a segunda vaga, quatro dezenas de doentes provenientes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.O Hospital de Braga contava hoje com 119 doentes covid-19 internados em enfermaria e 33 em cuidados intensivos.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 13.740 pessoas dos 755.774 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.