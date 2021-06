Grupo de seguranças de Guimarães acusado de tentar matar ex-diretor

O processo envolve 11 arguidos, quatro dos quais protagonizaram a agressão ao diretor de segurança com soqueiras e a pontapé, acabando por lhe empurrar a cabeça contra a esquina de uma parede.

O Ministério Público (MP) de Guimarães acusou um grupo ligado à segurança privada de tentar matar o seu antigo diretor, num quadro de retaliação e disputa de clientes, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria Regional do Porto.







O processo envolve 11 arguidos, quatro dos quais protagonizaram a agressão ao diretor de segurança com soqueiras e a pontapé, acabando por lhe empurrar a cabeça contra a esquina de uma parede."Só não morreu, como era vontade dos arguidos, por ter sido a sua conduta interrompida por populares que o acudiram", afirma o MP, citado na página de Internet da Procuradoria Regional, explicando que os factos ocorreram num café de Guimarães em fevereiro de 2018.As agressões foram consumadas após o grupo estudar os hábitos da vítima e confirmar que era naquele café que costuma tomar o pequeno-almoço.Um ano antes, seis elementos do mesmo grupo já tinham tentador agredir o ex-diretor.Tentarem então encurralar o veículo que guiava junto a um semáforo de Guimarães, mas o objetivo saiu gorado, já que o visado "logrou fugir do local, ainda que para o efeito tivesse de seguir em contramão".Está em causa, segundo o MP, a prática de crimes de associação criminosa, detenção de arma proibida, homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e favorecimento pessoal.