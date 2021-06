Fogo na Sertã com uma frente controlada mas ainda três meios aéreos no terreno às 20h30

O incêndio rural que deflagrou durante a tarde de hoje na Sertã, no distrito de Castelo Branco, está com uma frente controlada, mas a situação ainda é "preocupante", disse à agência Lusa a presidente da junta de freguesia.







Contactada pela Lusa, a presidente da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, Filomena Bernardo, disse que "a situação, embora preocupante, está controlada", uma vez que há "uma frente que está controlada e outra que está a lavrar com alguma intensidade".Contudo, "não há casas em risco ou populações em perigo", adiantou, explicitando que obteve esta informação através do comandante dos Bombeiros Voluntários Cernache do Bonjardim, Paulo Mariano.A Lusa tentou contactar sem sucesso o comandante desta corporação.Filomena Bernardo acrescentou que "os reforços aéreos aliviaram bastante" o combate às chamas.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse que, às 20:30, o incêndio continuava a ser combatido por 169 operacionais, apoiados por 49 veículos e três meios aéreos, e que estava "a ceder aos meios".O incêndio chegou a ser combatido por oito meios aéreos durante a tarde e o alerta para a Proteção Civil foi dado às 15:45.