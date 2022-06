Exames nacionais do secundário começam sexta-feira com 150 mil alunos inscritos

Os exames nacionais do ensino secundário começam esta sexta-feira, estando inscritos quase 150 mil alunos que deverão realizar 263 mil provas, segundo dados do Ministério da Educação.







Rui Miguel Pedrosa / Correio da Manhã

Pelo terceiro ano consecutivo, devido à pandemia de covid-19, os alunos do secundário só vão precisar de realizar provas para acesso ao ensino superior, estando suspensa a regra que exigia a realização de provas para a conclusão do secundário.Um em cada três alunos inscritos tem como objetivo o acesso ao ensino superior (74%), seguindo-se os casos em que o objetivo é melhorar a nota (21%) ou conseguir ter positiva à disciplina (6%).Para a 1.ª fase dos exames, que começa sexta-feira e termina a 6 de Julho, estão inscritos 148.844 alunos, que deverão realizar 263.330 provas. Ou seja, cada aluno irá fazer, em média, 1,77 exames.As provas com mais alunos inscritos são Biologia e Geologia (cerca de 45 mil inscritos),Português, (43 mil), Física e Química (42 mil) e Matemática A (cerca de 40 mil).A 1.ª fase começa com a prova de Português do 12.º ano, às 09:30, hora em que também os alunos estrangeiros inscritos do 9.º ano, estarão a realizar a prova de Português Língua Não Materna da manhã.A 1.ª fase termina a 06 de julho com os alunos do 11.º ano a realizar as provas de Geometria Descritiva (9:30) e História B (14:00).Este ano, tal como aconteceu nos dois últimos anos, as provas voltam a ter perguntas opcionais, mas em menos percentagem.As pautas com as notas dos alunos do ensino básico serão afixadas a 11 de Julho, enquanto as notas dos alunos do secundário só serão conhecidas a 19 de julho.A 1ª fase das candidaturas ao concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre os dias 25 de julho e 08 de agosto.A situação pandémica no país, levou a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) a manter, novamente este ano, a regra que prevê que os alunos infetados com covid-19 no dia em que deveriam realizar os exames nacionais os possam fazer na 2.º fase e concorrer à 1.º fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.