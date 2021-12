Eleições na mutualista Montepio terminam hoje com quatro listas a concorrer

As eleições para os órgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral, às quais concorrem quatro listas com um total de 252 candidatos, terminam hoje.





Nesta eleição os associados são chamados a eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia-Geral e da Assembleia de Representantes, para o mandato 2022-2025, da Associação Mutualista Montepio Geral.A mutualista Montepio tem 600 mil associados e é o topo do grupo Montepio, sendo a sua principal empresa o Banco Montepio. Podem votar nestas eleições cerca de 500 mil associados.A eleição para os órgãos associativos arrancou na segunda-feira, tendo a Montepio Geral Associação Mutualista admitido esta quinta-feira atrasos na votação presencial "por razões relacionadas com dificuldades técnicas", depois de uma denúncia de uma das listas acerca de perturbações nos Açores.Fonte oficial da Mutualista Montepio garantiu entretanto que "todos os pontos de votação presencial estão a funcionar, incluindo, naturalmente, os pontos de votação presencial nos Açores (Ponta Delgada, Pico e Angra do Heroísmo)".Depois de Tomás Correia ter sido presidente do Conselho de Administração da mutualista durante 11 anos (entre 2008 e 2019) a sua saída ocorreu no final de 2019, envolta em polémica e face a investigações a atos de gestão seus pelos supervisores.A sucessão foi assegurada por Virgílio Lima, que era então administrador, pelo que nestas eleições se apresenta pela primeira vez aos associados como candidato a presidente (pela lista A, 'Mutualismo em Ação').A lista B ('Reconstruir o Montepio') tem como candidato a presidente Pedro Corte Real (professor do departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), enquanto pela Lista C ('Mutualismo, Agora Sim') concorre a presidente da mutualista Eugénio Rosa (economista).Já a Lista D ('Valorizar o Montepio') tem como candidato a presidente da mutualista Pedro Alves (presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio).