Os dois funcionários pertencem à organização não-governamental Save The Childrens e o seu desaparecimento está ligado ao assassinato de 38 civis, incluindo mulheres e crianças, que aconteceu na sequência de um ataque do Exército de Myanmar.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Dois funcionários de ONG em Myanmar desaparecidos após ataque do exército

Dois funcionários da organização não-governamental Save The Childrens continuam desaparecidos num incidente ligado ao assassinato de 38 civis, incluindo mulheres e crianças, na sequência de um ataque do Exército de Myanmar.

"Temos a confirmação de que o seu veículo privado foi atacado e queimado. Os militares terão forçado as pessoas a sair dos seus carros, prenderam alguns, mataram outros e queimaram os seus corpos", acusou a organização numa declaração, observando que os seus trabalhadores estavam a regressar a casa para o Natal.

O incidente teve lugar na sexta-feira numa estrada perto da cidade de Moso, no estado de Kayah, no leste do país.

Segundo a ONG Karenni Human Rights Group, que inicialmente denunciou o massacre, as vítimas são pessoas deslocadas internamente que foram mortas pelos militares.

A organização, que acompanhou a declaração de sábado com fotografias do massacre, descreveu o incidente como uma "horrenda violação dos direitos humanos" e apelou a que os responsáveis fossem levados à justiça.

A imprensa pró-governamental, entretanto, disse que os militares abateram um número desconhecido de "terroristas armados" em sete veículos que não tinham a intenção de parar a pedido dos oficiais.

O estado de Kayah é uma das áreas onde guerrilhas étnicas armadas estão a confrontar o exército, que, desde a tomada do poder em 01 de Fevereiro, tem estado em alvoroço contra esta e outras áreas controladas por rebeldes que se opõem ao governo da junta militar.

A Força de Defesa Nacional Karenni (KNDF), activa na região,

Myanmar entrou em espiral de crise e violência desde que os militares liderados por Min Aung Hlaing tomaram o poder num golpe de Estado a 01 de Fevereiro.

Para além de protestos pacíficos e de um movimento de desobediência civil, as milícias civis formaram-se e pegaram em armas ao lado de guerrilhas étnicas que têm estado em conflito com os militares birmaneses durante décadas.

Quase 11 meses após a revolta, a junta militar ainda não está em pleno controlo do país, apesar da violência brutal utilizada contra a dissidência, que até agora deixou pelo menos 1.375 pessoas mortas, segundo uma organização ativista birmanesa.