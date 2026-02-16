Sábado – Pense por si

Última Hora

Diogo Carmona é o primeiro português participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno

Lusa 19:09
As mais lidas

Snowboarder, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.

O snowboarder Diogo Carmona, de 28 anos, vai representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, tornando-se o primeiro atleta luso a participar na competição, anunciou esta segunda-feira o comité nacional.

Atleta Diogo Carmona
Atleta Diogo Carmona DIREITOS RESERVADOS/Internet

Em comunicado, o organismo sublinha em comunicado que se trata de "um feito histórico para o desporto paralímpico nacional", indicando que a missão portuguesa em Itália será chefiada pelo presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio.

"A presença de Diogo Carmona nos Jogos Paralímpicos de Inverno (...) reforça o compromisso de Portugal com a promoção da excelência desportiva, da inclusão e da representação internacional, abrindo caminho para uma nova etapa no percurso do movimento paralímpico nacional", salienta o Comité Paralímpico de Portugal.

A entidade acrescenta que a participação portuguesa em Milão-Cortina2026 representa ainda "um passo significativo na estratégia de desenvolvimento das modalidades de inverno" no país.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 decorrem entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo, reunindo "os melhores atletas do mundo numa competição que se destaca pela excelência, inclusão e espírito desportivo".

Diogo Carmona, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.

Artigos Relacionados
Tópicos Atleta inverno Promoção Atletismo Jogos Paralímpicos Milão Portugal Federação de Desportos de Inverno de Portugal Itália Cortina d'Ampezzo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Diogo Carmona é o primeiro português participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno