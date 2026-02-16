Diogo Carmona é o primeiro português participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno

Snowboarder, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.

O snowboarder Diogo Carmona, de 28 anos, vai representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, tornando-se o primeiro atleta luso a participar na competição, anunciou esta segunda-feira o comité nacional.



Atleta Diogo Carmona DIREITOS RESERVADOS/Internet

Em comunicado, o organismo sublinha em comunicado que se trata de "um feito histórico para o desporto paralímpico nacional", indicando que a missão portuguesa em Itália será chefiada pelo presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio.

"A presença de Diogo Carmona nos Jogos Paralímpicos de Inverno (...) reforça o compromisso de Portugal com a promoção da excelência desportiva, da inclusão e da representação internacional, abrindo caminho para uma nova etapa no percurso do movimento paralímpico nacional", salienta o Comité Paralímpico de Portugal.

A entidade acrescenta que a participação portuguesa em Milão-Cortina2026 representa ainda "um passo significativo na estratégia de desenvolvimento das modalidades de inverno" no país.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 decorrem entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo, reunindo "os melhores atletas do mundo numa competição que se destaca pela excelência, inclusão e espírito desportivo".

Diogo Carmona, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.