Covid-19: GNR acaba com festa ilegal e multa 12 pessoas em Azeitão

A GNR acabou com uma festa ilegal com 12 pessoas, no sábado, no concelho de Setúbal, e identificou e multou todos os participantes, por violação do dever geral de recolhimento, devido à covid-19, foi hoje anunciado.







Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que foi o Destacamento Territorial de Setúbal que fez cessar a festa ilegal, que decorria numa habitação na localidade de Brejos de Azeitão.Contactada pela agência Lusa, fonte da Guarda revelou que a festa reunia 12 pessoas, oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 21 e os 36 anos.Os militares da GNR deslocaram-se ao local "na sequência de várias denúncias de ruído" e "depararam-se com uma festa ilegal", explicou a força de segurança, no comunicado."No decorrer das diligências policiais, foi possível identificar 12 pessoas que tinham alugado uma habitação com a finalidade de convívio", acrescentou.As 12 pessoas, "que não pertenciam ao mesmo agregado familiar", foram identificados e, a seguir, foram alvo de autos de contraordenação elaborados pela GNR "por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário".No comunicado, a GNR recordou que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, "é fundamental para conter a propagação do vírus" SARS-CoV-2, que provoca aquela doença.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.000.955 mortos no mundo, resultantes de mais de 139,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.942 pessoas dos 830.560 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.