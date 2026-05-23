Vinte e oito feridos foram transportados para o hospital, enquanto outros 28, com ferimentos mais leves, receberam cuidados no local, precisaram os bombeiros em comunicado.

Edição de 19 a 25 de maio

23 de maio de 2026 às 18:43

Dois elétricos colidiram este sábado frontalmente na cidade alemã de Dusseldorf, causando mais de 50 feridos, muitos dos quais tiveram de ser hospitalizados, informou o corpo de bombeiros local.



Colisão entre dois elétricos na Alemanha provoca dezenas de feridos AP

O acidente ocorreu por volta das 11h30 locais (10h30 em Lisboa) num cruzamento muito movimentado desta cidade do oeste da Alemanha e os serviços de emergência foram rapidamente mobilizados para o local.

Vinte e oito feridos foram transportados para o hospital, enquanto outros 28, com ferimentos mais leves, receberam cuidados no local, precisaram os bombeiros em comunicado.

A causa do acidente ainda não foi determinada e a polícia abriu uma investigação.