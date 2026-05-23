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Colisão entre dois elétricos na Alemanha provoca dezenas de feridos

Lusa 23 de maio de 2026 às 18:43
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Vinte e oito feridos foram transportados para o hospital, enquanto outros 28, com ferimentos mais leves, receberam cuidados no local, precisaram os bombeiros em comunicado.

Dois elétricos colidiram este sábado frontalmente na cidade alemã de Dusseldorf, causando mais de 50 feridos, muitos dos quais tiveram de ser hospitalizados, informou o corpo de bombeiros local.

Colisão entre dois elétricos na Alemanha provoca dezenas de feridos
Colisão entre dois elétricos na Alemanha provoca dezenas de feridos AP

O acidente ocorreu por volta das 11h30 locais (10h30 em Lisboa) num cruzamento muito movimentado desta cidade do oeste da Alemanha e os serviços de emergência foram rapidamente mobilizados para o local.

Vinte e oito feridos foram transportados para o hospital, enquanto outros 28, com ferimentos mais leves, receberam cuidados no local, precisaram os bombeiros em comunicado.

A causa do acidente ainda não foi determinada e a polícia abriu uma investigação.

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