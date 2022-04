CGD diz que o serviço Caixadirecta já funciona sem problemas

Hoje de manhã foram registados problemas no acesso ao serviço 'online' do banco.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta segunda-feira à tarde que estão resolvidos os problemas no funcionamento do Caixadirecta e que o serviço está já a funcionar corretamente.





"O problema com a Caixadirecta está resolvido. Está a funcionar sem problemas", disse fonte oficial do banco público à Lusa.Hoje de manhã foram registados problemas no acesso ao serviço 'online' do banco.