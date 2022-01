A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Bola de fogo observada no céu no leste da Península Ibérica a 90 mil km/h

Uma bola de fogo percorreu a 90 mil quilómetros por hora, na manhã desta quarta-feira, o céu no leste da Península Ibérica, divulgaram os responsáveis do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).







Segundo a análise do investigador principal do projeto SMART, José María Madiedo, o evento registou-se às 07h11 [06h11 em Lisboa] desta quarta-feira.Os observatórios de Sevilha e La Sagra e Sierra Nevada (Granada), Calar Alto (Almería) e La Hita (Toledo) detetaram a bola de fogo, noticia a agência EFE.A entrada de um meteorito na atmosfera terrestre, a uma velocidade de cerca de 90 mil quilómetros por hora, resultou naquele fenómeno.A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente, gerando assim uma bola de fogo, que teve início a cerca de 93 quilómetros acima da província de Cuenca (Castela-Mancha).A partir deste ponto, avançou em direção a leste e extinguiu-se a cerca de 51 quilómetros acima da cidade de Chelva, na província de Valência.Os detetores do projeto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.