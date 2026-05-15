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APAV apoiou 4.804 mães e pais vítimas de violência pelos filhos em cinco anos

Lusa 07:45
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Os distritos com mais situações foram Lisboa (18,7%), Porto, (15,6%), Faro (15,1%), Braga (13,8%) e Setúbal (9,1%).

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou nos últimos cinco anos 4.804 mães e pais vítimas de violência por parte dos filhos, a maioria por violência doméstica, segundo dados divulgados esta sexta-feira por aquela instituição.

Violência Doméstica
Violência Doméstica Getty Images

Os dados da APAV divulgados hoje mostram um aumento de 39,6% entre 2021 e 2025, tendo chegado ao conhecimento da instituição 9.609 crimes e formas de violência, destacando-se a violência doméstica como a tipologia predominante (83,1%).

Do total de vítimas apoiadas, 96,8% foram agredidas por um filho e 3,2% por dois ou mais filhos, sendo a maioria das vítimas do sexo feminino (79,4%), 59,6% delas com 65 ou mais anos.

Relativamente aos filhos dos agressores, a maioria é do sexo masculino (69,5%), sendo a faixa etária entre os 25 e os 54 anos a mais representativa (45,5%).

De acordo com a APAV, mais de metade das vítimas sofreu vitimação continuada (55,7%).

"Em 33,5% das situações decorreram entre dois e sete anos até ao primeiro pedido de apoio à APAV, sendo que 47,7% das vítimas não apresentou queixa ou denúncia às autoridades", segundo os dados.

Os distritos com mais situações foram Lisboa (18,7%), Porto, (15,6%), Faro (15,1%), Braga (13,8%) e Setúbal (9,1%).

De acordo com a instituição, "a violência exercida contra mães e pais por parte de filhas/os continua a ser uma realidade frequentemente invisibilizada e marcada por sentimentos de culpa, medo, vergonha e isolamento".

A APAV, que presta apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, alerta que os dados reforçam a necessidade de reconhecer este fenómeno e garantir respostas de apoio especializadas às vítimas.

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