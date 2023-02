Ucrânia: Governos da União Europeia chegam a acordo para fixar limite ao petróleo russo

Os governos da União Europeia chegaram esta sexta-feira a acordo para fixar limites ao preço do petróleo russo, segundo adiantou a presidência sueca do Conselho da União Europeia no Twitter.







Henrik Montgomery/TT News Agency via REUTERS

"Os embaixadores da UE aprovaram hoje o limite de preços dos produtos petrolíferos" russos "antes da aprovação final pelo Conselho Europeu", escreveram os responsáveis suecos no Twitter. Trata-se de um "acordo importante que faz parte da resposta contínua da União Europeia e dos seus parceiros à guerra de agressão russa contra a Ucrânia", adiantaram.A presidência sueca não detalhou os limites máximos de preços contidos no acordo. Mais informações são esperadas ao final da noite de sexta-feira, segundo a agência AFP.O limite máximo não afeta as compras do bloco comunitário, que a partir deste domingo proíbe todas as importações de derivados de petróleo da Rússia, explicou a agência Efe, mas impede os operadores europeus de transportarem e assegurarem estes produtos se forem vendidos a um preço superior ao limite máximo fixo."Temos de continuar a negar à Rússia os meios para financiar a sua guerra contra a Ucrânia. A proibição da UE de importar produtos petrolíferos entra em vigor no domingo. Com o G7 estamos a limitar o preço destes produtos, reduzindo as receitas da Rússia e garantindo mercados globais de energia estáveis", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter.O embargo europeu aos produtos refinados russos "irá desequilibrar ainda mais os mercados internacionais de energia", alertou hoje o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, garantindo que Moscovo "toma medidas" para proteger os seus interesses.Seguindo as pisadas dos Estados Unidos e do Canadá, a UE já proibiu quase todas as entregas de petróleo russo transportado por via marítima no seu solo desde 5 de dezembro.