PJ realiza buscas na Câmara de Freixo de Espada à Cinta

Em causa estão situações de contratação pública e aquisições por parte do município.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, confirmou à Lusa uma fonte do executivo municipal.







Polícia Judiciária

De acordo com a fonte da autarquia, que disse desconhecer o motivo desta operação, a PJ está a interrogar funcionários de diversas secções.A mesma fonte adiantou que também a União de Freguesias de Freixo Espada à Cinta e Masouco, a União de Freguesias de Lagoaça e Fornos e Juntas de Freguesia de Ligares e Poiares estão a ser alvos de buscas por parte dos inspetores da PJ."Estamos a colaborar", disse a fonte sem entrar em mais pormenores.Fonte da PJ confirmou à Lusa a realização das buscas, que visam a recolha de "documentação e elementos de prova".Em causa, segundo a mesma fonte policial, estão situações de contratação pública e aquisições por parte do município.A mesma fonte do município disse ainda que também estão a ser pedidos documentos como os mapas de circulação de viaturas da autarquia.