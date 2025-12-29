Sábado – Pense por si

Anthony Joshua envolvido em acidente de viação na Nigéria que matou duas pessoas

Record 14:06
Carro onde seguia o antigo campeão olímpico de boxe terá chocado contra um camião parado.

O antigo campeão olímpico de boxe, Anthony Joshua, envolveu-se esta segunda-feira num acidente de viação na Nigéria que matou duas pessoas.

Segundo avança o 'Daily Mail', o carro onde seguia o britânico chocou contra um camião que estava parado, com os estragos a serem imediatos. Não está claro, nesta altura, se Joshua era o condutor do veículo, mas pelas imagens que correm nas redes sociais tudo indica que não.

Essas imagens, de resto, mostram Anthony Joshua, de 36 anos, sem camisola e visivelmente atordoado com o acidente.

Entretanto, Joshua foi retirado do local e transportado para uma unidade hospitalar, onde deverá ser submetido a alguns exames. Os detalhes do acidente estão a ser investigados pelas autoridades.

Recorde-se que, há pouco mais de uma semana, Anthony Joshua foi protagonista de um combate frente ao YouTuber Jake Paul, no qual levou a melhor.

