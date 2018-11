Marta Ortega, de 34 anos, herdeira do império Inditex, casa-se esta sexta-feira, na Coruña, com Carlos Torreta, de 35, com quem namora há mais de dois anos. Será uma cerimónia íntima, mas com duas festas para 400 convidados famosos, entre eles Athina Onassis e Jessica Springsteen, amigas da noiva. Pela primeira vez há uma abertura nas rígidas regras de discrição que imperam na família Ortega. Desde que Torreta entrou na sua vida, Marta tem flexibilizado algumas coisas. No seu casamento até vão posar para fotógrafos de diversos meios de comunicação.

Quando em Maio de 2016, começaram a surgir notícias de um possível romance entre Marta Ortega e Carlos Torreta, a história não parecia credível. Aparentemente, eles nada tinham em comum. Desde as amizades aos interesses, além de viverem em continentes diferentes – ela em Espanha e ele em Nova Iorque. Mas um ano depois de se terem conhecido, tudo indica que não tardará a ser anunciado o segundo casamento da filha de Amancio Ortega, dono do grupo Inditex, que detém a Zara e outras marcas – e que é o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna de cerca de 65 mil milhões de euros.

Kendall Jenner e Adriana Lima

Charly, como lhe chamam os mais íntimos, é filho do conhecido estilista argentino Roberto Torreta. Viveu mais de uma década nos Estados Unidos, onde estudou num colégio interno, no estado de Vermont, licenciando-se mais tarde em Belas Artes e Publicidade, na Universidade de Pace, em Nova Iorque. Por influência dos pais – a mãe Carmen Echevarria é dona de uma das primeiras lojas multimarca em Madrid, a Berlin – sempre foi fascinado por moda e desde pequeno sabia que iria ser essa a sua actividade. Começou por trabalhar como caçador de tendências, mas há seis anos que é booker, gerindo carreiras de modelos como Kendall Jenner ou Adriana Lima, na agência The Society Model Management, uma das maiores do mundo.

Carlos faz pouca vida social em Espanha, mas entre as celebridades e o jet set da Big Apple movimenta-se como peixe na água. Em matéria de amores, o seu currículo é extenso e também muito ligado às passarelas. Andou com a modelo canadiana Andi Muise e depois com Sigrid Agren, uma manequim da Martinica, com ascendência sueca e angel da Victoria’s Secret, com quem namorou antes de Marta. Mas a sua relação mais mediática foi com Victoria Traina, filha da famosa escritora norte-americana Danielle Stell.

Destinada a ser a mulher mais rica do mundo, a herdeira da Zara, ou Zariña como lhe chamam, tem uma história de vida bem mais intensa que a de Charly. É divorciada, tem um filho de 5 anos, Amancio como o avô, e vive em Arteixo, na Coruña, onde é a sede da Inditex. Empenhada no trabalho, Marta dirige a Zara Woman, a marca principal do grupo, e coordena uma equipa de caçadores de tendências de várias nacionalidades. Organiza campanhas e supervisiona os desenhos, e a sua comercialização, a um ritmo vertiginoso. Não tem gabinete e come na cantina, onde são servidas refeições a 15 cêntimos, um dos benefícios sociais da Inditex para os trabalhadores.



Mistura de básicos com Chanel e Hermès

Tal como o pai, Amancio Ortega, de 82 anos, Marta não gosta de ostentações. O seu estilo é simples. Veste, por exemplo, calças de ganga e uma blusa da Zara ou da Bershka, e um casaco Massimo Dutti. Mas não usa só as marcas da Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe), também gosta de misturar os básicos com marcas como a Chanel ou Yves Saint Laurent e carteiras Louboutin e Hermès. Anda sempre com um Rolex clássico no pulso. No tempo livre, continua a montar os seus cavalos – alguns valem mais de 3 milhões de euros – em Casas Novas, um centro hípico em Arteixo, que o pai mandou construir só para ela – onde vai ser a grande festa do casamento.

Charly adora crianças e tem uma excelente relação com Amancio Jr., com quem passa horas a brincar na piscina ou a andar de bicicleta. Além da moda, a fotografia é outra das paixões que têm em comum. Ela é fascinada pelos bons fotógrafos de moda, ele adora fotografar e tem um site onde publica imagens que vai captando.