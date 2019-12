O ator Zac Efron teve de ser levado de avião para um hospital na Austrália depois de ter sofrido uma emergência médica "de vida ou morte".De acordo com o jornal The Mirror, Zac foi transportado de Papua-Nova Guiné para a Austrália acompanhado por uma equipa de evacuação médica. Ao que tudo indicia, o artista estava com uma infeção devido a uma "febre tifóide ou similar".Segundo avança o Sunday Telegraph, Zac estava "estável" quando foi internado no Hospital St Andrews War Memorial.O artista teve de ficar hospitalizado durante sete dias. A estrela do 'High School Musical' recebeu alta depois de uma avaliação médica.

Zac, de 32 anos, viajou para Papua-Nova Guiné para participar num novo reality show: 'Killing Zac Efron'.