Vogue acusada de "aclarar" pele de Kamala Harris

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

A revista Vogue anunciou que a sua próxima capa será com a vice-presidente eleita Kamala Harris. Mas em vez de elogios começou a receber críticas em relação à aparência das mesmas. É que, segundo os internautas, a democrata parece ter uma tez mais clara do que na realidade tem. Kamala Harris tem ascendência afro-americana e indiana.Foram divulgadas duas imagens e ainda não se sabe se ambas vão estar na capa ou se apenas uma será publicada na edição de fevereiro. Uma das imagens, Kamala aparece de corpo inteiro com um fato escuro e uma espécie de cortina de cetim cor-de-rosa atrás. E a outra é uma imagem de meio corpo, em que a vice-presidente aparece de casaco azul claro, com um fundo mais neutro.Um dos comentários classifica as imagens de "uma trapalhada de capa desbotada". "Kamala Harris tem a pele tão clara como qualquer mulher de cor e a Vogue ainda fez asneira com a sua iluminação", escreveu um outro.O escritor e colaborador do New York Times Wajahat Ali apontou mesmo à direção da revista. "A Anna Wintour não deve mesmo ter amigos e colegas negros. Faço fotografias da vice-presidente de borla usando o meu Samsung e estou 100% confiante que vão ficar melhor do que estas fotos de capa da Vogue."No ano passado, a diretora da revista Anna Wintour pediu desculpas numa carta à equipa da revista por "erros" na publicação de fotografias e artigos vistos como insensíveis para as minorias. "Cometemos erros ao publicar imagens e histórias que magoaram ou foram intolerantes. Quero assumir a total responsabilidade por esses erros", escreveu na época.A Vogue ainda não revelou se vai usar as duas imagens da autoria de Tyler Mitchell, que tinha apenas 23 anos quando fez as icónicas imagens da capa de Beyoncé em 2018. Ao New York Post a revista negou ter tornado a cara de Kamala Harris mais clara, depois das fotografias terem sido tiradas.De acordo com o mesmo jornal, Kamala foi a responsável pela escolha do guarda-roupa, cabelo e maquilhagem. A roupa que aparece nas imagens é mesmo da vice-presidente eleita: um casaco e calças pretos e uns ténis Converse Chuck Taylor, numa das imagens, e um fato azul Michael Kors na outra.Kamala Harris vai tomar posse a 20 de janeiro e fará a sua primeira capa numa revista de moda e lifestyle poucos dias depois. Um acontecimento que certamente não vai agradar ao ainda presidente Donald Trump que ainda há poucas semanas se queixava do facto da sua mulher, Melania, nunca ter aparecido numa destas revistas durante os quatro anos do seu mandato.