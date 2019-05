Festejou 87 anos rodeado de dezenas de amigos e dos seus pugs, a bordo do seu iate, na ilha italiana de Capri. O aniversário de Valentino Garavani, o último "imperador" da alta-costura, incluiu um brunch, um passeio de barco pela costa, um jantar num restaurante e outro passeio pela ilha, mas em táxis descapotáveis. Terminou com uma enorme festa na Villa Castiglione, uma incrível propriedade, no alto de Capri, com vista para Faragloni e para o golfo de Nápoles, e que em 2013 foi considerada pelo Wall Street Journal como a casa mais bonita da Europa. Está disponível para alugar, embora não seja para todos.

Um amor apenas fraterno

Valentino está retirado da moda desde 2008. Dez anos antes, tinha vendido a marca com o seu nome por cerca de 300 milhões de euros. Desde então, o estilista italiano só desfruta da vida, ao lado de Giancarlo Giammetti, de 81 anos, seu companheiro das últimas cinco décadas. "A base da nossa história nunca foi o dinheiro ou a moda. Foi uma história de amor, que agora é um amor fraterno, uma relação sem nada de sexual", revelou Giammetti numa entrevista. Valentino disse: "Giancarlo e eu entendemo-nos bem mas ele é o oposto de mim. Só há três coisas que eu sei fazer: vestidos, decorar uma casa e receber convidados".

O designer, que nasceu em Voghera a 11 de maio de 1932, passa a maior parte do tempo a bordo do seu iate de 46 metros, que tem as iniciais dos pais dele, Teresa e Mauro, que conta com um staff de 11 empregados e está decorado com quadros de Picasso e Andy Warhol. Valentino – que vestiu estrelas de cinema como Elizabeth Taylor, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow e Oprah Winfrey – tem várias casas espalhadas pelo mundo: o Château de Wideville em Paris, um apartamento na Quinta Avenida em Nova Iorque, uma townhouse em Londres, um chalé na Suíça, e uma propriedade histórica, conhecida como Caminho de Appian, em Roma, onde já recebeu a visita Nancy Reagan e Michael Jackson, e está avaliada em 150 milhões de euros.

Os cães acima de tudo

Tem um jato particular, um Challenger 650, com capacidade para 14 passageiros, e sempre que sai de carro utiliza três: um para ele, para os seus pugs e para o motorista, e outros dois para seguranças e assistentes. No documentário sobre a sua vida, The Last Emperor, os seis mimados pugs do designer italiano, que vão com ele para todo o lado e que têm nomes começados por M, aparecem a dormir em cima de vestidos de alta-costura, no ateliê, e Valentino diz: "Eu não me importo com a coleção, os meus cães são mais importantes".

Nos últimos anos, as redes sociais aproximaram Valentino de um público que acompanha avidamente a vida glamorosa do jet set. Com 1,4 milhões de seguidores no Instagram, onde publica fotos atuais e de décadas passadas, ele é um influencer. Depois da morte de André Courrèges, em 2016, de Hubert de Givenchy, em 2018, e de Karl Lagerfeld, em fevereiro, Valentino Garavani é o último mestre da alta-costura e capaz de atrair muitos milhares de "gostos".