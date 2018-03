"A Companhia Nacional de Música não contribuirá para qualquer acordo que possa frustrar a legítima expectativa da opinião pública ou evitar que o tribunal cumpra a sua inalienável obrigação de decidir", refere um requerimento enviado pelo proprietário da CNM, Nuno Rodrigues, ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.



O princípio de acordo, proposto por uma juíza do TIC de Lisboa, previa a suspensão provisória do processo durante quatro meses, na condição de, no prazo de 60 dias, Tony Carreira entregar 10 mil euros à Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, para apoio aos danos causados pelos incêndios, e mais 10.000 euros à Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande.

Com mais de 30 anos de actividade no mundo da música, o artista Tony Carreira anunciou que ira fazer "uma pequena pausa", mas negando que esta seja uma paragem seja definitiva. O anúncio foi feito durante uma entrevista à TVI, este domingo."Apetece-me neste momento, sinto que fisicamente preciso de fazer uma pequena pausa, vou fazê-la, mas não podia fazê-la sem festejar os meus 30 anos de canções com o meu público", disse o cantor, anunciado que iria terminar 2018 com um concerto no Altice Arena, a 17 de Novembro. A digressão vai também passar por França e pelo Multiusos de Guimarães, a 10 de Novembro.O músico foi recentemente acusado de haver plagiado cerca de dez músicas ao longo da sua carreira, estando o processo a ser avaliado na justiça, depois da editora que o representa - a Companhia Nacional de Música (CNM) - ter rejeitado o acordo assumido em tribunal.