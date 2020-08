Marca de gin de ator Ryan Reynolds vendida por €514 milhões

A empresa de gin em que o ator canadiano Ryan Reynolds detém uma participação foi vendida por €514 milhões à Diageo, um grupo de bebidas alcoólicas. Reynolds era um dos donos da Aviation American Gin e da empresa-mãe Davos Brands.O grupo Diageo já detém a marca de vodka Smirnoff e o whisky Johnnie Walker.Reynolds comprou uma participação na Davos Brands em fevereiro de 2018 e, segundo o jornal The Guardian, vai manter uma participação.A Aviation American Gin é a segunda maior marca de gin premium no mercado norte-americano. Em 2019, as vendas aumentaram mais de 100%.Não é a primeira vez que a Diageo se envolve em negócios com atores: também George Clooney vendeu a sua marca de tequila, Casamigos, à Diageo em 2017.