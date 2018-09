A modelo Sara Sampaio está a alargar horizontes e tem a sua estreia no cinema marcada já para o próximo mês de Novembro. "Carga" é um filme do português Bruno Gascon e conta com grandes nomes no elenco, como Rita Blanco ou Vítor Norte, naquele que será o baptismo da super-modelo no mundo da representação.

A produção é descrita como "um camião, uma estrada e um destino imprevisível" que se cruzam "numa rede de tráfico de seres humanos", contando a história de Viktoriya, uma jovem russa que é apanhada numa dessas redes e a quem lhe resta apenas uma hipótese, a de "lutar para sobreviver".

O anúncio surge após a manequim de 27 anos, nascida na cidade do Porto, ter sido recentemente nomeada embaixadora da Armani Beauty. "Carga" tem estreia marcada nos cinemas portugueses para o dia 8 de Novembro.