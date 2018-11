"A princesa Diana deve estar à voltas na sepultura" é um dos comentários deixados nas redes sociais, onde a fotografia foi partilhada.

A família real britânica decidiu celebrar o 70º aniversário do príncipe Carlos com duas fotos novas da família directa do herdeiro ao trono actualmente ocupado por Isabel II Tiradas nos jardins de Clarence House pelo fotógrafo real, Chris Jackson, as imagens captam dois momentos diferentes. Numa imagem, Carlos, sentado ao lado da mulher, Camilla Parker-Bowles , e com os filhos William Harry e as respectivas mulheres, Kate Meghan , atrás do banco surgem numa pose formal. Numa outra, a postura de todos é descontraída e permite ver sorrisos em todos, incluindo nos netos de Carlos, filhos de William: George está ao colo do avô, Charlotte ao lado de Camilla e Louis ao colo da mãe.Nas redes sociais, a notória cumplicidade entre Camilla e Charlotte originou vários comentários negativos, com muitos fãs da princesa Diana a lamentarem que a antiga amante de Carlos – agora sua mulher e duquesa da Cornualha – usufrua da relação com os netos, algo que a princesa do povo não pode desfrutar por morrer nova.