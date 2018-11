Jogador bebeu uma garrafa do vinho mais caro do mundo, durante a estadia em Londres.

Cristiano Ronaldo aproveitou um dias de folga para passear com a namorada, Georgina Rodriguez, e o filho mais velho, Cristianinho, em Londres. Durante a estadia, o craque português da Juventus aproveitou para jantar num restaurante que abriu recentemente em Londres, com a família e dois amigos.



Segundo o Daily Mail, Cristiano gastou mais de 31 mil euros em duas garrafas de vinho especiais. Uma das escolhas foi uma garrafa de vinho da marca Richebourg Grand Cru, que custa 21 mil euros e é o vinho mais caro do mundo. A outra opção recaiu sobre uma garrafa de Pomerol Petrus, de 1982, no valor de dez mil euros.



Depois do jantar, Ronaldo e a família foram assistir a uma ópera.