6500 euros. Foi esse o valor que Rita Pereira ganhou por cada uma das presenças que fez em discotecas na Suíça e no Luxemburgo. Este fim-de-semana, marcando a presença em duas discotecas, a actriz ganhou um total de 15 mil euros. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã , que também apurou que as despesas de deslocação e alojamento foram pagas pelos espaços de animação nocturnos - e não consta nos 15 mil euros supracitados.Os actores portugueses são cada vez mais requisitados para fazer presença em países com comunidades emigrantes. De acordo com o mesmo jornal, Rita Pereira, de 36 anos, é quem tem o cachet mais elevado, mas outras estrelas - como Lourenço Ortigão - cobram cerca de cinco mil euros.