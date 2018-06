De uma pequena loja de pratas de um ourives grego, em Roma, nasceu um dos maiores impérios de joalharia. A marca atraiu estrelas, aristocratas e milionários.

Elizabeth Taylor e Richard Burton apaixonaram-se durante a rodagem de Cleópatra, em 1963, nos estúdios da Cinecittà, em Roma. Um dia, o actor britânico quis dar-lhe um presente e perguntou-lhe onde a poderia levar. A diva norte-americana não hesitou: "À Bulgari, claro!" A partir de então, a joalharia da Via Condotti passou a ser a maior testemunha do turbulento romance do casal de Hollywood mais mediático na época. Sempre que as crises os separavam, era lá que faziam as pazes.



Liz Taylor tornou-se uma das melhores clientes dos joalheiros italianos, que não poderiam ter tido melhor embaixadora. A Bulgari passou a atrair não só as estrelas de cinema, como rainhas, princesas e milionários. O livro Bulgari: Treasures of Rome, recentemente lançado – do francês Vincent Meylan, jornalista e especialista em alta joalharia – conta as melhores histórias por trás dos diamantes, das esmeraldas e das safiras compradas pelos clientes mais ilustres da marca, criada em 1884.



A Rainha Isabel II deslumbrada

As fabulosas peças que Burton ofereceu a Liz Taylor percorrem as páginas do livro. Da colecção destaca-se o conjunto de colar, brincos e pulseira, composto por diamantes e 150 quilates de esmeraldas colombianas que pertenceram à grã -duquesa Maria Pavlovna da Rússia. A actriz – que era recebida numa sala privada da loja da Via Condotti, junto à escadaria da Praça de Espanha – tinha uma paixão pelo verde porque, dizia, combinava com os seus olhos cor de violeta. Sempre que usava o conjunto, Taylor parecia não ter mais nada em cima que não fossem as sumptuosas esmeraldas. Em 1976, até a Rainha de Inglaterra não disfarçou o seu deslumbramento ao vê-las no pescoço da estrela. Em 2011, a marca arrematou o conjunto num leilão da Christie’s por 5,2 milhões de euros. "Chegavam furiosos um com o outro, mas bastava uma jóia para ficarem de novo apaixonadíssimos", revelou Paolo Bulgari, neto do fundador Sotirios Voulgaris, ao La Repubblica. "Bulgari era a única palavra que Liz sabia dizer em italiano", contou Richard Burton. Taylor disse ao The New York Times: "Eu ficava tão excitada com as jóias que saltava para cima de Richard e quase fazíamos amor ali mesmo na loja".



O Xá da Pérsia e a jóia na almofada

Ingrid Bergman foi outra estrela que deu popularidade à marca. Em 1962, a actriz sueca escolheu, ela própria, as jóias que usaria no filme A Visita. Foi à Via Condotti e levou, entre outras, um imponente conjunto de colar e brincos, em diamantes e platina. A relação de Gina Lollobrigida com a Bulgari também é lendária. A diva italiana possuía uma impressionante colecção de jóias. Uma das suas imagens mais famosas foi captada quando exibiu, numa gala no Mónaco, o conjunto de colar, brincos e anel de esmeraldas, o célebre Seven Wonders, enquanto comia um cone de gelado. Em 2013, a actriz, hoje com 90 anos, decidiu leiloar as peças e doar o dinheiro a associações de caridade. Só um par de pingentes de pérolas naturais e diamantes – que Lollobrigida usou em inúmeras ocasiões, como na estreia de A Fera Amansada, em Londres, em 1967, em que posou ao lado da princesa Margarida – foi arrematado por 1 milhão de dólares (815 mil euros). Os joalheiros tornaram-se os favoritos de outras divas do cinema das décadas de 50 e 60, como Sophia Loren, Audrey Hepburn, Monica Vitti ou Anita Ekberg, a sueca que dançou na Fonte de Trevi, com jóias da marca, no filme A Doce Vida, de Federico Fellini.



A fama da Bulgari – uma das primeiras joalharias a usar pedras de várias cores de forma ousada – estendeu-se à realeza. O Xá da Pérsia foi um dos maiores clientes quando, em 1951, se casou com a segunda mulher, Soraya, conhecida como a princesa dos olhos tristes. Durante a sua longa convalescença de uma febre tifóide, Reza Pahlavi gastou uma fortuna ao pôr todos os dias uma jóia na almofada de Soraya. No seu livro, Vincent Meylan também destaca a excêntrica condessa Dorothy di Frasso, uma norte -americana que, em 1920, se casou com um aristocrata italiano. As suas festas na Villa Madama, em Roma, foram as mais famosas da época. Ela apresentava aos convidados o famoso colar Bulgari, de platina e cravejado com centenas de diamantes, oferecido pelo amante, o actor Gary Cooper. Muito próxima de Giorgio Bulgari, a condessa ajudaria o joalheiro a tornar-se conhecido nos Estados Unidos. Barbara Hutton, casada com Cary Grant e considerada na altura uma das três mulheres mais ri-cas do mundo, também se rendeu à marca. Herdeira da cadeia de lojas Woolworth, ela entregou à Bulgari o diamante Pacha, de 40 quilates – que pertenceu à colecção de jóias da família real egípcia – para fazer um anel.



Em 1884, a Bulgari começou por ser, na Via Sistina, um pequeno negócio de pratas, do ourives grego Sotirios Voulgaris. Para atrair clientes britânicos e americanos, Sotirios abriu, em 1905, outra loja na Via Condotti, com o nome Old Curiosity Shop, inspirado num dos romances de Charles Dickens. Nas primeiras décadas do século XX e com a ajuda dos filhos, Constantino e Giorgio, começou a vender peças com pedras preciosas, seguindo o estilo art déco. Nos anos 50, a terceira geração da família, os irmãos Gianni, Paolo e Nicola (filhos de Giorgio) assumiram o controlo da empresa e modernizaram a marca, abrindo espaços nas principais capitais mundiais. "Visitar uma loja Bulgari é como uma viagem a um museu de arte contemporânea", disse o guru da pop art Andy Warhol.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 725, de 22 de Março de 2018.