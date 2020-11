Rita Ora quebra regras do isolamento para celebrar 30 anos

A cantora Rita Ora celebrou o seu aniversário com um grupo de amigos num restaurante de Londres. A celebração aconteceu quando está em vigor o isolamento geral, com proibição de sair de casa e os restaurantes fechados servindo apenas para takeway.A cantora, que completou 30 anos, já pediu desculpa pela celebração. "Dadas as restrições, percebi o quão irresponsável estes atos foram e assumo inteira responsabilidade", referiu num comunicado, citado pela BBC.O evento que foi descrito como uma pequena reunião de amigos terá juntado cerca de 30 pessoas. Rita Ora terá admitido ter-se tratado de uma "decisão do momento".A polícia foi chamada ao restaurante Casa Cruz para averiguar uma possível quebras das regras de isolamento. "Foi um sério e indesculpável erro de julgamento", escreveu a cantora.O momento da festa foi partilhado pela própria no seu Instagram.